 انطلاق مبادرة مفاتح الخير لبث التفاؤل في الأقصر - بوابة الشروق
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انطلاق مبادرة مفاتح الخير لبث التفاؤل في الأقصر

محمد راشد:
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:23 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:23 م

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، انطلاق مبادرة «مفاتح الخير»، بجميع مساجد المدينة، لمدة شهر، بناء على الدعوة التي أطلقتها وزارة الأوقاف ببدء المبادرة.

وأضاف عبد الدايم، أن هذه المبادرة تهدف إلى بث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الناس جميعًا، وتقوية روح التراحم والتكافل والتسامح واحترام الآخر، وبيان مفاتيح الفرج من الذكر والدعاء والصلاة والسلام على خير الأنام، فضلًا عن الجد والاجتهاد في العمل.

وأكد انطلاق قافلة للواعظات ضمن المبادرة وفق الجدول الذي أعلنته المديرية والمواعيد المحددة لإقامة الفعاليات.

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