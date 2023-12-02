مستشار الرئيس الفلسطيني: لا مستقبل لقطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن «موقف السلطة ثابت من وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس»، مؤكدًا أنه «لا مستقبل لقطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت: «لا مستقبل لغزة والضفة والقدس بمعزل عن الحل السياسي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لا تطلب المستحيل، بل تطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء آخر احتلال في العالم، مضيفًا: «المطلوب الآن أن يتحرك العالم باتجاه إجبار دولة الاحتلال على القبول بالشرعية الدولية».

وذكر أن «الموقف المصري من القضية الفلسطينية غير مختلف عن أي دولة عربية أو إسلامية»، موضحًا أنه «انعكس في القرارات التي اتخذتها القيادة المصرية بالتصدي لمؤامرة التهجير التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على الشعب الفلسطيني».

وأوضح أن المجموعة الوزارية العربية التي شُكلت من القمة العربية الإسلامية، تجوب كل دول العالم لشرح الموقف العربي، وحشد الدعم والتأييد للموقف الفلسطيني، ودعوة العالم لاحترام مقررات الشرعية الدولية.

وأعرب عن تقديره للتضامن الكامل بين الموقفين المصري والفلسطيني في تلك المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مثمنًا الموقف الحاد والقوي والرافض للتهجير القسري الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أجبر الولايات المتحدة على رفض التهجير ومواجهة تلك المؤامرة الشرسة.