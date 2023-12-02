نائبة الرئيس الأمريكي: عدد كبير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة عندما قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية القطاع، اليوم السبت، بعد انهيار هدنة مع حركة حماس.

ووفقا لوكالة أنباء "بترا" نقلا عن "رويترز"، أضافت هاريس أن السكان يخشون من أن يكون القصف مقدمة لعملية برية إسرائيلية في جنوب الأراضي الفلسطينية من شأنها أن تدفعهم إلى منطقة محصورة، وربما تحاول دفعهم إلى داخل مصر.

وقالت هاريس، في تصريحات للصحفيين بدبي، إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا".

وأضافت أنه "بصراحة حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة".