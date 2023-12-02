 نائبة الرئيس الأمريكي: عدد كبير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي - بوابة الشروق
السبت 2 ديسمبر 2023 11:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نائبة الرئيس الأمريكي: عدد كبير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي

وكالة بترا
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 11:00 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 11:00 م

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة عندما قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية القطاع، اليوم السبت، بعد انهيار هدنة مع حركة حماس.

ووفقا لوكالة أنباء "بترا" نقلا عن "رويترز"، أضافت هاريس أن السكان يخشون من أن يكون القصف مقدمة لعملية برية إسرائيلية في جنوب الأراضي الفلسطينية من شأنها أن تدفعهم إلى منطقة محصورة، وربما تحاول دفعهم إلى داخل مصر.

وقالت هاريس، في تصريحات للصحفيين بدبي، إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا".

وأضافت أنه "بصراحة حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك