المعارضة الألمانية تطالب بـ«خطة عمل ضد الإرهاب الإسلامي»

دعت أندريا ليندهولز، نائبة زعيم المجموعة البرلمانية، في ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، المحافظ المعارض في ألمانيا، إلى التخزين الاحترازي لعناوين "بروتوكول الإنترنت (آي.بي) الذي يحدد الجهاز المستخدم على شبكة الإنترنت أو الشبكة المحلية"، في ضوء ما قالت إنه "تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية، يشنها إسلاميون، في ألمانيا".



وقالت خبيرة الشئون المحلية في تصريحات، تم نشرها في صحيفة "راينيشه بوست" اليوم السبت، أن وزارتي الداخلية والعدل، يتعين أن "تقدما على الفور خطة عمل ضد الإرهاب الإسلامي، حيث إنه متواجد منذ فترة طويلة، في مجال التطرف اليميني".



وأضافت "بشكل خاص، هذا يشمل التزام بتخزين عناوين "آي.بي" لعدة أشهر لغرض مكافحة الإرهاب".



وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أعطت بالفعل الضوء الأخضر للاحتفاظ بعناوين بروتوكول الإنترنت لأغراض مكافحة الإرهاب قبل أكثر من عام.



وحذرت ليندهولز "يجب ألا يكون الأمر كما هو الحال حاليا- إن الأمر يعتمد بشكل خاص على الصدفة فيما إذا كان بإمكان المحققين تعيين عنوان آي.بي لإرهابي أم لا".



وأضافت "لم يختف تهديد الإرهاب الإسلامي في ألمانيا على الإطلاق".



وتابعت "غير أن تركيز الحكومة الألمانية من جانب واحد على التطرف اليميني، أدى إلى التغاضي عنه إلى حد ما. أصبح الآن من الواضح أن هذا كان خطأ".