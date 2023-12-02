 تفاصيل إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالطريق الأوسطي - بوابة الشروق
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تفاصيل إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالطريق الأوسطي

مصطفى بكر
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 9:18 م

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق في إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بالطريق الأوسطي في البدرشين.

وتبين من التحقيقات أن السيارتين أثناء طريقهما تصادف مواجهتهما ولكن لم يتمكنا من السيطرة، واصطدما ببعضهما، مما أسفر عن إصابة شخصين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن أسفر الحادث عن إصابة شخصين فى حادث تصادم السيارتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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