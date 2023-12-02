تظاهر الآلاف من مؤيدي الشعب الفلسطيني مجددا في باريس اليوم السبت، مطالبين "بوقف دائم لإطلاق النار" في غزة، ومنددين "بالإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.

وهتف المتظاهرون "كلنا أطفال غزة"، غداة استئناف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع "حماس" التي أتاحت مبادلة رهائن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

تقدم التظاهرة رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلانشون، الذي قال إن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل "جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية".

وشددت ممثلة السلطة الفلسطينية في فرنسا هالة أبو حصيرة على ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار أمام جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة".

وتم تنظيم حوالي أربعين مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في فرنسا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.