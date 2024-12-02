سيناتور أمريكي يدعو لتجميد تصدير الأسلحة الهجومية لإسرائيل: حان لإدارة بايدن الاعتراف بدولة فلسطين

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في تطور لافت يعكس تصاعد الضغوط داخل الولايات المتحدة تجاه سياسات إسرائيل، دعا السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إدارة الرئيس جو بايدن، لاتخاذ خطوات حاسمة تشمل تعليق تصدير الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل وفرض عقوبات على أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

وأكد فان هولين أن حكومة نتنياهو خرقت تعهداتها بموجب المذكرة الأمنية الوطنية، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل بالمعايير الدولية المطلوبة قبل استئناف تصدير الأسلحة.

كما طالب السيناتور بفرض حظر على دخول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

وأشار فان هولين إلى أن الوقت قد حان لإدارة بايدن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط تحددها واشنطن لضمان استقرار المنطقة.

كما دعا إلى فرض عقوبات على أعضاء في حكومة نتنياهو، لا سيما المتطرفين المحرضين على العنف مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

تأتي هذه التصريحات وسط ضغوط متزايدة داخل الكونجرس الأمريكي على إدارة بايدن لتعديل سياساتها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل تصاعد التوترات والممارسات الإسرائيلية التي تتسبب في عرقلة جهود السلام.