واشنطن تدين مقتل وإصابة 14 مدنيا في هجوم للحوثيين باليمن

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، هجوما نفذه الحوثيون وأسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت السفارة الأمريكية في اليمن، في بيان نشرته عبر منصة إكس: "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي نفذه الحوثيون في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، الذي استهدف سوقًا مكتظًا، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين".

واعتبر البيان، أن هذا الهجوم الوحشي يشكل مثالاً آخر على استخفاف الحوثيين المتهور بالحياة البشرية.

وتابع: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذه الأفعال الطائشة والعنيفة، وتظل ملتزمة بدعمه في سعيه لتحقيق مستقبل آمن وسلمي ومزدهر".

وأكد البيان، مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم للشعب اليمني في نضاله من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وكانت الحكومة اليمنية، قد اتهمت الحوثيين أمس الأحد، باستهداف سوق شعبي بطائرة مسيرة إيرانية الصنع في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين، بينما لم يصدر تعقيب من الجماعة.

وتعد مديرية مقبنة واحدة من أكبر مديريات محافظة تعز، وهي مقسمة جغرافيا بين سيطرة الحكومة والحوثيين.

ويأتي ذلك رغم استمرار حالة التهدئة العسكرية بين الحكومة وجماعة الحوثي منذ نحو عامين ونصف، وسط مساع دولية وأممية؛ لإنهاء الصراع الذي يعاني منه البلد العربي منذ عقد.