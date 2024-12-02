ترامب: العفو عن نجل بايدن إساءة لاستخدام المنصب

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن قرار رئيس البلاد الحالي جو بايدن بالعفو عن نجله هانتر هو مثال صارخ على انتهاك العدالة وسوء استخدام السلطة.



وكتب ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social: "هل يشمل العفو الممنوح لجو هانتر، "رهائن" 6 يناير المسجونين منذ عدة سنوات؟. هذا التصرف مثال للإساءة وانتهاك العدالة".



ويشار إلى أن ترامب، يقصد بكلمة "رهائن" 6 يناير، الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ويقول الرئيس المنتخب وأنصاره، إن البعض منهم تعرضوا للمحاكمة بشكل غير عادل وعوملوا كسجناء سياسيين.

في وقت سابق، ذكرت شبكة إن بي سي أن جو بايدن تخلى عن تعهده السابق، وأصدر عفوا عن ابنه هانتر.

وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، بدد بايدن الغيوم القانونية المتلبدة التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.

وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته.