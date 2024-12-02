عناصر خفر السواحل الأمريكي تبحث عن 5 أشخاص بعد انقلاب قارب قبالة آلاسكا

قال خفر السواحل الأمريكي يوم الأحد إنه يبحث عن خمسة أشخاص بعد أن أفادت تقارير بانقلاب قارب صيد في بحر عاصف بالقرب من جونو عاصمة ولاية آلاسكا.

وأوضح بيان لخفر السواحل أن طاقم القارب ، الذي يبلغ طوله حوالي 15 مترا، أرسل نداء استغاثة في الساعة 12:10 صباحا(1510 السبت بتوقيت جرينتش) يفيد بأن القارب كان يتعرض للغرق، ولكن محاولات خفر السواحل للحصول على مزيد من المعلومات من الطاقم لم تلق استجابة.

ووقع الحادث قبالة بوينت كوفيردن، جنوب غرب جونو.

وسمع طاقم عبارة تحمل اسم "إيه إم اتش إس هوبارد" نداء الاستغاثة وذهبوا إلى مكان الحادث أولا، بينما أرسل خفر السواحل مروحية من طراز "إم إتش-60 جايهوك" وزورق استجابة، وفقا للبيان.