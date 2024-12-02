جيش الاحتلال: مقتل جندي محتجز في غزة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمقتل جندي محتجز في غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أقل من نصف الأسرى، وإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الوقت مناسب جدا لاستغلال الإنجازات التي حققها وإبرام صفقة تبادل، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالا للواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك يتحدث فيه عن الإرهاق الواضح في صفوف الجيش الإسرائيلي، إذ لم يعد الكثير من الجنود يرغبون في القتال.

وقال بريك إن الجنود فقدوا الثقة في القيادة السياسية والعسكرية المتمثلة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وانتقد بريك بشدة قيادة نتنياهو وهاليفي للحرب الحالية، معتبرا أنها تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة. ودعا كليهما إلى الاستقالة الفورية.

وقال إن استمرار نتنياهو وهاليفي في المناصب يشكل خطرا على مستقبل إسرائيل وشعبها، موضحا أن هاليفي يتجنب التمسك بمواقفه من أجل إرضاء رؤسائه والحفاظ على منصبه.