أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا، فلن تجد موسكو قريبا من تتفاوض معه، مشددا على أن روسيا لا تخطط لمحاربة أوروبا.

وقال بوتين، في رده على أسئلة الصحفيين: "إذا أرادت أوروبا فجأة أن تبدأ حربا معنا وبدأتها، فقد تنشأ بسرعة كبيرة حالة لا يكون لدينا فيها من نتفاوض معه".

وتابع بوتين: "نحن لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت ذلك مائة مرة بالفعل. ولكن إذا أرادت أوروبا فجأة خوض حرب معنا وبدأتها، فنحن مستعدون حاليا. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وشدد بوتين على أن أوروبا تقف إلى جانب الحرب، وليس لديها أجندة سلام، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تقدم مقترحات غير مقبولة لروسيا بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا.

ومضى يقول: ليس لديهم (دول أوروبا) أجندة سلام، فهم إلى جانب الحرب. وحتى عندما يحاولون ادعاء إدخال بعض التعديلات على مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإننا نرى ذلك بوضوح، كل هذه التعديلات تهدف فقط إلى شيء واحد وهو إحباط عملية السلام بأكملها".



