سفينة روسية تبلغ عن تعرضها لهجوم بمسيرة في البحر الأسود

أبلغت سفينة روسية أخرى عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس، نقلا عن هيئة السلامة البحرية، اليوم الثلاثاء أنه لم تقع سوى أضرار طفيفة ولا إصابات.

وقالت المديرية العامة للشئون البحرية التركية، إن الناقلة ميدفولجا 2، المحملة بزيت عباد الشمس، كانت في طريقها من روسيا إلى جورجيا وتعرضت للهجوم على بعد 80 ميلا(129 كيلومترا) قبالة الساحل التركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي على منصة التواصل الإجتماعي (إكس)، إن "أوكرانيا لا علاقة لها بهذا الحادث، ونحن نرفض بشدة أي ادعاءات من هذا القبيل من قبل الدعاية الروسية"، وادعى أن روسيا ربما تكون قد دبرت الحادث بنفسها.

وفي الأسبوع الماضي فقط، اتهمت روسيا أوكرانيا بإلحاق أضرار جسيمة بمحطة نفط ذات أهمية دولية في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود في هجوم بمسيرة بحرية.

وأبلغت تركيا عن وقوع انفجارات في ناقلتي نفط في البحر الأسود. وادعت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في جهاز المخابرات الأوكراني أن كييف استخدمت مسيرتها البحرية "سي بيبي" لتنفيذ الهجمات.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، الهجمات على السفن التجارية بأنها "تصعيد مقلق" للحرب بين روسيا وأوكرانيا وحذر "جميع الأطراف المعنية".

كانت أوكرانيا، قد أعلنت أنها استخدمت زوارق مسيرة تابعة للبحرية لضرب الناقلتين في تتابع سريع قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود بعد ظهر الجمعة الماضي.