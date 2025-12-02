محكمة إيرانية تلزم واشنطن بدفع 22 مليار دولار بتهمة دعم احتجاجات مهسا أميني

أعلنت السلطة القضائية في إيران أن محكمة إيرانية أصدرت حكما يقضي بإلزام الحكومة الأمريكية بدفع أكثر من 22 مليار دولار، على خلفية اتهامات لواشنطن بتقديم دعم مباشر وغير مباشر للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد عام 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية، أصغر جهانجير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تركت بصماتها الواضحة في الكثير من الجرائم التي ارتُكبت داخل إيران، بما في ذلك أحداث خريف 2022"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بشبهة مخالفتها قواعد الملبس الإلزامية للنساء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف جهانجير أن المحكمة في طهران اعتبرت أن واشنطن قدمت "دعما ماديا ومعنويا لمثيري الشغب" خلال تلك الاضطرابات، وهو ما استوجب، وفق قوله، إصدار حكم بتعويضات مالية تتجاوز 22 مليار دولار.

وشهدت إيران في سبتمبر 2022 موجة تظاهرات غير مسبوقة استمرت لأشهر، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص، بينهم عناصر من قوات الأمن، إضافة إلى توقيف الآلاف.

وتعتبر طهران أن تلك التحركات ناتجة عن تحريض خارجي تقف خلفه الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما تصفها الجهات الرسمية بأنها أعمال شغب استغلتها أطراف خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي.

وأكد جهانجير أن الاحتجاجات تسببت بخسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب سقوط ضحايا من المدنيين، مشيرا إلى أن الحكم الصادر يأتي في سياق تحميل واشنطن مسئولية ما وقع خلال تلك الأحداث، على حد تعبيره.