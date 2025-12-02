مصرع شخصين وإصابة آخر إثر نشوب حريق داخل مخزن بلاستيك بالخانكة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث فى حريق شب داخل مخزن للبلاستيك بمنطقة العكرشة دائرة مركز شرطة الخانكة فى محافظة القليوبية.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الخانكة العام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق داخل مخزن بلاستيك، بمنطقة العكرشة دائرة مركز الخانكة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على ألسنة اللهب وبالمعاينة والفحص تبين اشتعال النيران فى المخزن بشكل كثيف نظرًا لطبيعة المواد المخزنة التى تساعد على سرعة الاشتعال وامتداد الحريق.

وأسفر الحريق عن مصرع شخصين وإصابة ثالث وتم نقلهم جميعا للمستشفى وجارى فحص المكان للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه وبيان مدى وجود مخالفات فى التخزين أو اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق.