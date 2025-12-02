سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نوقشت، في كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، رسالة ماجستير بعنوان "تحسين محركات البحث (SEO) وعلاقته بتحرير المحتوى الصحفي"- دراسة تطبيقية على المضمون والقائم بالاتصال.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من السادة الأساتذة: الأستاذ الدكتور عبد العظيم إبراهيم خضر، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الصحافة والنشر السابق بالكلية (مشرفا رئيسا)، والأستاذ الدكتور، محمود منصور هيبة، أستاذ ورئيس قسم الصحافة والنشر بكلية التربية النوعية جامعة بنها (مناقشا خارجيا)، والأستاذ الدكتور، محمد سيد محمد الورداني، أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، ورئيس المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية (مشرفا مشاركا)، والأستاذ الدكتور، إبراهيم بسيوني، أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشا داخليا).

ومنحت اللجنة العلمية الباحث، عبد الفتاح الحبشي عبد الفتاح أبو ريشة، درجة التخصص (الماجستير) في الإعلام، قسم الصحافة والنشر، بدرجة "ممتاز".