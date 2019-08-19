رئيس شبيبة الساورة يتهم مسؤولي اتحاد الكرة بالسعي لتحطيم فريقه

طالب محمد زرواطي رئيس نادي شبيبة الساورة المنافس بدوري المحترفين الجزائري، برفع الأيدي عن فريقه متهما مسؤولي اتحاد الكرة بــ"تحطيم فريقه".

وقال زرواطي في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة إن فريقه يدفع هذا الموسم ثمن التصريحات التي أدلى بها والتي انتقد فيها رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي.

وكان زرواطي قد اتهم زطشي في الموسم الماضي بالفساد وحبك مؤامرة لتحطيم فريق شبيبة الساورة من خلال التأثير على قرارات الحكام.

وأضاف زرواطي في تصريحاته اليوم "أطالب الذين يتحكمون في كرة القدم الجزائرية وحتى أولئك الذين يديرون الكواليس برفع أيديهم عن شبيبة الساورة، هؤلاء يسعون لتحطيم الفريق من خلال القرارات التحكيمية المثيرة للجدل."

ويرى زرواطي أن فريقه سجل هدفا صحيحا في المباراة التي خسرها أمام ضيفه شباب بلوزداد متصدر الدوري صفر / 1 ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري، لكنه لم يحتسب.

وقال زرواطي "حرمنا من هدف شرعي ومن عدة ضربات جزاء. مسؤولون في اتحاد الكرة يمارسون ضغطا على الحكام وحذروهم من مغبة مجاملة فريقنا."

واتهم زرواطي، رئيس الاتحاد الجزائري وبقية الأعضاء بعدم الرد على اتصالاته، ورفض مساعدة شبيبة الساورة مقارنة بما يحدث مع فرق أخرى.

وأشار إلى أن المدير الفني للفريق مزيان ايجيل الذي شرع في عمله اليوم الجمعة، لا يمكنه تحسين النتائج في حال استمرار المضايقات على فريقه.