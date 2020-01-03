قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الركاب لن تنقص حقوقهم التي كانوا يحصلون عليها، أثناء وجود المنافسة ما بين شركتي أوبر وكريم، بعد صفقة استحواذ الأولى على الثانية.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الخميس، أن الجهاز وضع عدة ضوابط لضمان الحقوق، موضحًا: «أي زيادة في سعر تقديم الخدمة لن تكون أعلى من نسب الزيادة في الفترات السابقة عن الاندماج، لو أوبر أرادت زيادة ثمن الخدمة التي تؤديها للراكب، فنسبة الزيادة لن تكون أعلى من النسب المطبقة قبل انضمامها إلى كريم».

وأشار إلى أن أحد الضوابط يتعلق بعدم زيادة سقف معامل الأجرة في ساعة الذروة عن 2.5%، فضلًا عن عدم تطبيق نسبة الذروة على أكثر من 30% من الرحلات مع أحقية الجهاز في تقليل نسب هذه الرحلات في أي وقت، مؤكدًا: «الزيادة في الأسعار لن تحدث كما يتصور الأفراد».

