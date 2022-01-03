جامعة عين شمس تنظم ندوة حول أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

افتتح الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، الندوة التعريفية التي نظمتها الجامعة حول أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع Springer Nature وبنك المعرفة المصري، فى إطار المبادرة التى أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين.

حاضر في الندوة الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لصندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية، بحضور عدد من وكلاء كليات جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بمختلف الجامعات.

وأكد الدكتور أيمن صالح أن الهدف من الندوة تعريف الباحثين بكيفية الاستفادة من ميزات تغطية تكلفة النشر العلمي، التي انطلقت اعتبارا من الأول من يناير 2022 للمجلات المصنفة Q1,Q2 بالإضافة إلى Q3 لبعض الوقت، لافتا إلى أننا بحاجة لتغيير ثقافة المجتمع تجاه البحث العلمي، بما يسمح بأن يحصل الباحث على عائد مادي جيد دون أن يتوقف الأمر على تكبده نفقات البحث العلمي فقط، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه حالياً.

وأضاف أن جامعة عين شمس أعدت دوائر علمية لتعظيم الاستفادة واستثمار الإمكانيات المتاحة بأعلى قدر من الفاعلية بين التخصصات المتشابهة في مختلف الكليات، وأنه جاري تخصيص حساب بنكي موحد لدعم الأبحاث والمشروعات البحثية لضمان المراجعة الدقيقة.

وأشار إلى أن الجامعة وضعت لائحة داخلية للتطبيق داخل جامعة عين شمس لحماية الملكية الفكرية وهي لائحة تتوائم مع القانون المصري لحقوق الملكية الفكرية وهو تنظيم داخلي مكمل، لافتا إلى أننا نسعى إلى أن تطلع الدوائر العلمية الدولية على المنتج البحثي المصري المكتوب باللغة العربية واللغات الأخرى غير الإنجليزية وخاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبدأنا خطوات جادة في هذا السياق بإيجاد حلول عملية مثل دعم ترجمة أجزاء رئيسية للغة الإنجليزية.

فيما استعرض الدكتور ولاء شتا خطوات الحصول على دعم النشر العلمي والتي بها قدر كبير من التيسير، بشرط أن تكون المقالات العلمية محل التقدم للحصول على دعم النشر العلمي يكون الباحث الأول first author ومسؤول التواصل مع المجلة Corresponding author يحملان الجنسية المصرية وأن يعمل الباحث الراغب في النشر الدولي بأحد الجامعات أو مراكز الأبحاث المصرية وله عنوان واحد فقط هو جامعته.

وأشار إلى أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا توقع شراكة في مجال النشر الدولي، لافتا إلى أن المجال الطبي هو أكثر المجالات في النشر الدولي، وأوضح أن هدفنا زيادة ميزات البحث العلمي لصالح الباحثين المصريين في مختلف المجالات ونراهن على كم الأبحاث المتقدمة للحصول على الدعم.

وأكد أننا لدينا في مصر كنز اسمه بنك المعرفة المصري، وأننا نعمل على تشجيع رجال الأعمال للمساهمة في دعم مشروعات الابتكار وحاضنات الأعمال داخل الجامعات، لافتا إلى أننا نحتاج إلى مراجعة سياسات براءات الاختراع.