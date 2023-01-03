الصين توجه تحذيرا لـ11 دولة: نرفض استهدافنا بقيود كورونا وسنتخذ إجراءات مضادة

عبرت الصين، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لفرض 11 دولة على المسافرين القادمين من أراضيها إبراز فحص كورونا سلبي، محذّرة من أنها سترد عبر اتخاذ إجراءات مضادة.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، في تصريحات للصحفيين: "فرضت بعض البلدان قيوداً على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط.. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة".



وحذرت من أن بكين قد "تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل".



في السياق، قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن الصين سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثاني من يناير، مقارنة مع وفاة واحدة في اليوم السابق. وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5253.



غير أنّ بلداناً كثيرة تشكك في شفافية الأرقام التي تقدمها الحكومة الصينية، على رأسها الولايات المتحدة.



وانتقد الغرب سابقاً السياسة المتشددة والتي أطلق عليها اسم سياسة صفر كوفيد، التي اتبعتها الصين لمكافحة الوباء.



وبعد فترة من المظاهرات التي عمّت المدن الصينية، تخلت الحكومة عن تلك السياسة فوراً ما تسبب بمخاوف من متحورات جديدة.



وحالياً تفرض السلطات في أنحاء مختلفة من العالم قيوداً على المسافرين من الصين أو تدرس ذلك إذ ترتفع حالات الإصابة بكوفيد-19، فيما ترفض الصين الانتقادات الموجهة لها بشأن بياناتها.



ومن بين الدول التي حددت شروطاً على دخول المسافرين من الصين إليها، هناك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا والهند والمغرب وقطر.