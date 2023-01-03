بكين ترفض قيود السفر التمييزية على الوافدين من الصين

انتقدت بكين، اليوم الثلاثاء، بشدة اللوائح الصارمة لدخول الدول الأخرى، والتي فرضت على المسافرين الوافدين من الصين، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد، التي تخلت في الأونة الأخيرة عن سياسة صفر كوفيد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، للصحفيين في بكين، إن الإجراءات يجب ألا تؤثر على السفر العادي، مشيرة إلى أن السلطات الصينية تبادلت مع دول أجنبية معلومات "منفتحة وشفافة وفي الوقت المناسب"، بشأن التفشي الأحدث للفيروس في الصين.

وتأتي هذه التصريحات ردا على قيام بعض الدول بفرض اختبارات كورونا إلزامية على المسافرين الوافدين من الصين خوفا من ظهور متحورات جديدة محتملة للفيروس.

وأوضحت ماو نينج أن الخبراء لا يرون حاجة لهذا الإجراء، حيث يمكن أن تظهر المتحورات في أي مكان في العالم، موضحة أن التدابير بشأن مكافحة فيروس كورونا يجب أن تكون "قائمة على العلم ومناسبة".

وأضافت أنه لا ينبغي لأحد أن يغتنم الفرصة للانخراط في التلاعب السياسي أو ردود الفعل التمييزية.

وتفرض الصين قيودا صارمة على دخول السياح، منذ عام 2020، وقدمت عددا محدودا للغاية من التأشيرات، وحددت السلطات الصحية في باكستان السلالة الجديدة التي يعتقد أنها وراء ارتفاع الحالات في الصين.

وراجع رئيس الوزراء شهباز شريف وضع كوفيد- 19، واستعداد السلطات للتعامل مع ارتفاع محتمل في الحالات الجديدة بعد اكتشاف سلالة جديدة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة: "يمكننا التعامل مع السلالة الجديدة نظرا لأن مستوى المناعة لدى المواطنين بات أفضل بسبب التطعيم".

وتأتي التصريحات الصينية على خلفية فرض عدة دول أوروبية قيودا على دخول المسافرين من الصين إلى أراضيها، وبينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية أنه سيتم تحليل واختبار مياه الصرف الصحي من جميع الرحلات الجوية القادمة إلى النمسا من الصين للكشف عن أى سلالات متحورة جديدة لفيروس كورونا بدءا من الأسبوع المقبل فصاعدا.

وفي وقت سابق، أطلق أطباء الصحة العامة في ألمانيا دعوة لإجراء اختبار كوفيد-19 على مستوى الاتحاد الأوروبي للركاب القادمين من الصين.

وأعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه من غير المتوقع أن يكون لارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين أي تأثير على الوضع الوبائي في أوروبا.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارا بشأن الرد المشترك على الانتشار السريع للفيروس في الصين، خلال المشاورات حول هذه القضية الخميس الماضي.

ودعت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، الدول الأعضاء إلى مراجعة تدابير مراقبة الفيروس، وتكثيفها مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وتم تحديد موعد لاجتماع آخر للمسؤولين المشاركين في الاستجابة للأزمة غدا الأربعاء.