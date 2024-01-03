ارتفاع سعر البتكوين إلى أعلى مستوياته منذ 21 شهرا

تجاوز سعر العملة الرقمية المشفرة مستوى 45 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ حوالي عامين، في ظل توقعات بالموافقة على استثمار صناديق الاستثمار القابلة للتداول في البورصة بشكل مباشر في العملات الرقمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن العملة المشفرة الأكبر في العالم ارتفعت اليوم بنسبة 2ر5% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 حيث جرى تداوله مقابل 45443 دولارا للوحدة الواحدة بحلول الساعة السابعة صباحا بتوقيت نيويورك. كما ارتفعت أسعار العملات الرسمية الأخرى حيث ارتفع سعر إيثر وهي ثاني أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1ر4% صباح اليوم.

ومنذ بداية ديسمبر الماضي ارتفع سعر البتكوين بنسبة 20%، مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان قرار هيئة الأوراق المالية والتداول بشأن استثمار صناديق استثمار قابلة للتداول في البتكوين يوم 10 يناير الحالي.

من ناحيته قال هايدن هيوز الشريك المؤسس لمنصة التداول عبر الإنترنت ألفا إمباكت إن هناك مخاوف لدى بعض المتعاملين في الولايات المتحدة وأوروبا قبل الموافقة الوشيكة على استثمار صناديق الاستثمار القابلة للتداول في العملات الرقمية ، وبدأ مستثمرون شراء العملة اعتبارا من صباح أول يوم في العام الجديد.

وبلغ سعر البتكوين في تعاملات الخيارات اليوم حوالي 50 ألف دولار للوحدة الواحدة، مدعومة بالتفاؤل بشأن قرار صناديق الاستثمار القابلة للتداول.