خبراء ألمان يتوقعون تكرار وقوع الفيضانات في ظل تدهور التغير المناخي

حث خبراء ألمان على إعادة تقييم استراتيجيات الحماية من الفيضانات في ظل استمرار خطورة الوضع في مناطق بالبلاد.

وقال رالف ميرتس عالم الهيدرولوجيا في مركز هيلمهولتز للبحوث البيئية في هاله في ظل التغير المناخي، حيث سوف تتغير أنماط الفيضانات، سوف نرى بالفعل أنواعا مختلفة من الفيضانات في المستقبل. وقد أدلى بهذه التعليقات في إذاعة دويتشلاند فونك صباح اليوم الأربعاء.

وقال: "بالتأكيد سوف تحدث فيضانات لفترات طويلة بصورة أكثر تكرارا".

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية هطول أمطار غزيرة على ساكسونيا السفلى حتى غدا الخميس وتورينجن حتى بعد غد الجمعة.

وبعد ليلة من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، مازال وضع الفيضانات في مناطق في ساكسونيا السفلى وبريمن خطيرا اليوم الأربعاء.

وأظهر تقرير لمكتب إدارة المياه والدفاع الساحلي والحماية البيئية في ولاية ساكسونيا السفلى، أن الكثير من الأنهار ما زالت عند المستوى الثالث، مما يعني أن هناك خطورة وقوع فيضانات قوية.