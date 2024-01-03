وزير الثقافة الفلسطيني: نقدر الموقف المصري الثابت بعدم الموافقة على مخطط التهجير

استضافت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف ابو سيف في أول خروج له من فلسطين بعد حصار دام لأكثر من 80 يوما وفى لقاء استمر ما يقرب من ثلاثة ساعات.

أكد نقيب كتاب مصر خلال تقديمه لضيف نقابة الكتاب أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية، وقضية حق وإننا في اتحاد كتاب مصر وفى الأمانة العامة للأدباء والكتاب العرب، اول من أصدر بيانا ليلة السابع من أكتوبر بأن عملية "طوفان الأقصى"، كانت ارغاما وردا على كل الممارسات الصهيونية الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد عبد الهادي: أننا أخذنا العديد من المواقف والاعتصامات المساندة للقضية الفلسطينية ولكفاح الشعب الفلسطيني الشقيق، ولنا موقف من قضية التطبيع المجاني.

من جانبه، كشف الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني عن حقيقة المعركة الحقيقية مع الكيان الصهيوني، قائلًا: إن المعركة الحقيقية ثقافية واعلامية حيث قامت الآلة الإعلامية اليهودية بصناعة وترويج فكرة الاضطهاد الصهيوني فى العالم، لافتا الى أن هناك محاولات من هذا الكيان المحتل بطمس وسرقة التراث والتاريخ الفلسطيني، إلى جانب هدم المتاحف والمساجد القديمة ودمر العديد من قطع التراث التاريخية خلال القصف الأخير على المدن الفلسطينية.

وقال أبو سيف: "أخشى من ذلك اليوم التي تكون فيه الخيانة وجهة نظر" مثل ما كان يقول غسان كنفاني، مؤكدا أن الحرب على غزة دمرت المبنى الأرثوذكسي وبعض المباني الأثرية القديمة، وتم إنزال العلم الفلسطيني ورفع علم إسرائيل لتنفيذ مخطط التهجير واستكمالا لحرب النكبة.

وشدد أبو سيف على أهمية الموقف المصري الثابت من خلال عدم الموافقة على مخطط التهجير الذي تريده إسرائيل، موضحا أننا كفلسطينيين نحب مصر ونقدر دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية من عشرات السنين، وما قدمته وما تزال تقدمه لنا مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا هو دورها تجاه أشقائها في فلسطين.

وأكد أبو سيف ردا على سؤال للأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب عن المستجدات على الساحة العربية والدولية وملف التطبيع بعد طوفان الأقصى، أكد وزير الثقافة أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لقدره حتى لو خزل العالم فلسطين، لأننا لن نقبل ان تظل إسرائيل كعبها عالي علينا، وعلى العالم أن يدرك أن السكوت على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة شاملة يعتبر مشاركة ضمنية في هذه الحرب علينا.

وقال إن دولة الاحتلال دمرت ما يقرب من 70 في المائة من مباني غزة وعملية إعادة البناء والاعمار تحتاج إلى وقت طويل.

وشدد ابو سيف علي ان طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية مرة أخرى على طاولة المفاوضات وعلى الخريطة السياسة بالعالم وأن من حق الفلسطينيين الدفاع عن أراضيهم.

وفى نهاية اللقاء، قدم وزير الثقافة الفلسطيني الشكر لمصر حكومة وشعبا ولاتحاد كتاب مصر وللامين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقدم عبد الهادي درع النقابة إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن وتكريم الوزير الفلسطيني واهدائه درع النقابة وشهادة تقدير للمستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة ناجي الناجي.