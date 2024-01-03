علاج 104973 حيوان مصاب بالطفيليات في الأقصر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن علاج 95500 حيوان مصاب بالطفيليات الداخلية والخارجية، وهي من أكثر الأمراض شيوعا بين الحيوانات وتؤثر على صحتها وإنتاجيتها.

وأوضحت المديرية، أنه تم علاج الحيوانات بالرش أو العلاج الجماعي، كما تم علاج 6951 حيوان بمشروع العلاج الاقتصادي، وهو مشروع يهدف إلى تقديم خدمات بيطرية بأسعار مخفضة للمربين ذوي الدخل المحدود، وتم تقديم خدمات الرعاية والعلاج والرعاية التناسلية لهذه الحيوانات.

وأضافت المديرية، أنه تم أيضًا ضمن خطتها علاج 2522 حيوان بالقوافل البيطرية، وهي قوافل تسافر إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات البيطرية وتقدم خدمات الرعاية والعلاج والرعاية التناسلية للحيوانات هناك.