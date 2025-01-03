فوت ميركاتو: عرض من السيتي لضم مرموش في الصيف

أكدت تقارير صحفية فرنسية وجود عرض من مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الصيف القادم.

وأوضحت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن عمر مرموش يحظى بمتابعة وثيقة من أندية أرسنال وتوتنهام وليفربول، وكذلك مانشستر سيتي، الذي يقوده المدرب الإسباني، بيب جوارديولا.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي قدم عرضًا للجناح الأيسر المصري، عمر مرموش في الصيف القادم، حيث تواصل نجم آينتراخت فرانكفورت مع مسئولي السيتزنز، ويبدو متحمسًا لمشروع النادي.

ويحتل عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عامًا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الممتاز برصيد 13 هدفًا، كما يحتل صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 7 أهداف.

يُذكر أن آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 27 نقطة، خلف باير ليفركوزن، صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.