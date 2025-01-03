زراعة شمال سيناء: حصر إنتاج الدواجن والعسل وزيت الزيتون في المحافظة

نفّذت مديرية الزراعة زيارات ميدانية لتوثيق الحصر السنوي لأنشطة الأمن الغذائي في شمال سيناء، ومراقبة جودة وسلامة الإنتاج.

قامت لجان الحصر، برئاسة الدكتور تامر علي حسن، مدير مديرية الزراعة، بزيارة مزارع الدواجن، ومنها مزرعة بمنطقة السكاسكة، التي تتكون من ثلاثة عنابر بطاقة إنتاجية تبلغ 17,000 طائر، وتم رصد العمليات الإنتاجية وظروف التشغيل.

كما شملت الجولات حصر مزارع الإنتاج الحيواني، حيث تفقدت اللجنة مزرعة لإنتاج الألبان بهدف متابعة العمليات الإنتاجية ومدى توافر الموارد اللازمة لضمان استدامة النشاط، بالإضافة إلى زيارة المناحل ومنتجات الحشرات لتقييم جودة الإنتاج وأثره الإيجابي في تنويع مصادر الأمن الغذائي.

كما زارت اللجان معاصر الزيتون، ومنها معصرة الشباب والرياضة التي تعمل بطاقة إنتاجية 400 طن من الزيتون، وتنتج حوالي 55 طنًا من زيت الزيتون المعصور على البارد.

وأُجريت زيارات لمحال الأعلاف لتقييم مدى توافرها وجودتها وأثرها في دعم الأنشطة الحيوانية.