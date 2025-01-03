الكشف على 1000 حالة وتقديم 3200 خدمة طبية في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل ضمن خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة.

وتستهدف القوافل إيصال الخدمات الطبية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية استمرت يومي الأربعاء والخميس، 1 و2 يناير الجاري، في قرية الحيبة بمركز الفشن.

وتضمنت القافلة 10 عيادات طبية في 8 تخصصات: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان، وجرى خلالها الكشف على 1048 مريضًا وصرف العلاج لهم مجانًا. كما تم إجراء 105 تحاليل دم، 41 تحليل طفيليات، 6 أشعات عادية، 47 موجة فوق صوتية، إلى جانب إصدار 9 قرارات علاج على نفقة الدولة. وتمت فحوصات مبكرة لأمراض الضغط والسكر لـ320 مواطنًا.

على هامش القافلة، عُقدت ندوات تثقيفية لـ160 مواطنًا حول موضوعات مثل: الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية. وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة خلال القافلة 3210 خدمات طبية وتثقيفية.

جدير بالذكر أن هذه القوافل تُنفذ تحت إشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، بمشاركة طه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسؤول المعلومات، وأحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد المواقع وتجهيز العيادات.