الاحتلال ينذر سكان منطقة البريج بالإخلاء

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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارات للفلسطينيين في منطقة البريج وسط قطاع غزة بإخلائها تمهيدا لهجوم عسكري.

وعبر منصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنه يوجه إنذاره إلى "سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة البريج"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأضاف: "انتقلوا فورا إلى المنطقة الإنسانية"، على حد تعبيره، في حين لا يوجد مكان في القطاع إلا ويستهدفه الجيش الإسرائيلي.

وتابع أدرعي: "هذا تحذير مسبق قبل هجوم، وبعد إعلان قواتنا قبل قليل محاولة اعتراض صاروخ أطلق من وسط قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له".