 الاحتلال ينذر سكان منطقة البريج بالإخلاء - بوابة الشروق
الجمعة 3 يناير 2025 5:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال ينذر سكان منطقة البريج بالإخلاء

وكالات
نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 3:57 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 3:57 م

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارات للفلسطينيين في منطقة البريج وسط قطاع غزة بإخلائها تمهيدا لهجوم عسكري.

وعبر منصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنه يوجه إنذاره إلى "سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة البريج"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأضاف: "انتقلوا فورا إلى المنطقة الإنسانية"، على حد تعبيره، في حين لا يوجد مكان في القطاع إلا ويستهدفه الجيش الإسرائيلي.

وتابع أدرعي: "هذا تحذير مسبق قبل هجوم، وبعد إعلان قواتنا قبل قليل محاولة اعتراض صاروخ أطلق من وسط قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك