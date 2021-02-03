 يوفنتوس يهزم إنتر ميلان في عقر داره ويقترب من نهائي كأس إيطاليا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 فبراير 2021 2:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

يوفنتوس يهزم إنتر ميلان في عقر داره ويقترب من نهائي كأس إيطاليا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:58 ص

قطع فريق يوفنتوس خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه المثير على ملعب مضيفه إنتر ميلان 2 /1 مساء الثلاثاء في ذهاب المربع الذهبي.

وقلب يوفنتوس تأخره بهدف إلى فوز بهدفين خلال أحداث الشوط الأول بفضل تألق هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقدم إنتر ميلان بهدف عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة زاحفة من نيكولو باريلا.

لكن رونالدو أدرك التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 26 من ضربة جزاء حصل عليها الفريق نتيجة مخالفة من أشلي يانج ضد خوان كوادرادو.

وعاد قائد المنتخب البرتغالي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35 بعدما تلاعب باليساندرو باستوني والحارس سمير هاندانوفيتش وسدد بشكل رائع في الشباك الخالية.

وتجمع المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين نابولي واتالانتا حيث يلتقي الفريقان ذهابا غدا الأربعاء.

ويخوض يوفنتوس مواجهة الإياب على ملعبه أمام إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل على أن يصعد الفائز في مجموع اللقاءين لملاقاة الفائز من مواجهة اتالانتا ونابولي في النهائي.

يذكر أن يوفنتوس خسر المباراة النهائية للنسخة الماضية من بطولة الكأس على يد نابولي بركلات الجزاء الترجيحية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك