رئيس مدينة العريش: تطوير 5 مناطق عشوائية بتكلفة 225 مليون جنيه

أعلن ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش تطوير 5 مناطق عشوائية بتكلفة قدرها ٢٢٥ مليون جنيه .

وأشار في الندوة التى نظمها اليوم مركز النيل للاعلام بالعريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت قيادة علاء القاضى مدير عام اعلام سيناء حول تطوير العشوائيات داخل مدينة العريش .. بحضور عدد من العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية ، وأحمد جمال مدير مركز النيل للاعلام وعصام شوقى مسئول البرامج بمركز النيل .. الى أنه تم توفير مبلغ 225 مليون جنيها من صندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق العشوائية بالعريش العاصمة وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأضاف أن هذا المبلغ مخصص لتطوير 5 مناطق بالعريش ، وهى : كرم أبو نجيلة ، عاطف السادات ، الصفا ، غرب العريش ، وشمال العريش .. موضحا أن مشروعات الطرق المحددة في خطة التطوير تتضمن رفع كفاءة 56.5 كيلو مترا من الطرق ، وانشاء 11 كيلو مترا طرقا جديدة ورصفها .. الى جانب تحويل الكابلات الكهربائية الهوائية الى أرضية في المناطق الخمسة ، وغيرها من أعمال التطوير .

وأضاف أنه بانتهاء عمليات التطوير سيتم تغيير صورة العريش نهائيا واعادة الصفة الجمالية لها كمدينة ساحلية من جديد .. مطالبا المواطنين وخاصة ذوى الفكر والمتخصصين بمتابعة ما يجرى تنفيذه من مشروعات والادلاء برأيهم فيما يجرى على أرض العريش والعمل سويا من أجل النهوض بها في مختلف المجالات .

وأشار الى ما يجرى تنفيذه على أرض العريش من مشروعات الخطة الاستثمارية والمحاور الجديدة وغيرها من المشروعات التى أقرتها الدولة لصالح تطوير وتنمية العريش .

واوضح رئيس مدينة العريش الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية فى تطوير المناطث العشوائية ، وأهمية التنمية المستدامة داخل مدينة العريش وتطوير ميناء العريش والشوارع والخدمات العامة من مياه وكهرباء واعمال الرصف للطرق .

وأكد رئيس المدينة على تطوير المناطق العشوائية .. لاقتا الى أهمية تواصل المسئول مع المواطن ، ومشيدًا بدور الإعلام فى توفير الفرصة من خلال اللقاءات التى يتم تنفيذها .