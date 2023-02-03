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الرئيس البرازيلي يتهم بولسونارو بتدبير الهجوم على مبان حكومية في برازيليا

برازيليا - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:13 ص

اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، سلفه جايير بولسونارو، بالسعي لتنفيذ انقلاب في الثامن من يناير الماضي.

وذكر دا سيلفا، وفقا لراديو (مونت كارلو)، اليوم الجمعة، بأن بولسونارو كان هو العقل المدبر للهجوم على مبان حكومية في برازيليا، مشيرا إلى أنه شارك بنشاط في ذلك ويستمر بمحاولته.

وأوضح الرئيس البرازيلي أنهم أرادوا إثارة هذه الفوضى في الأول من يناير لكنهم أدركوا أنهم عاجزون عن ذلك بسبب الانتشار الكثيف للشرطة والناس.

جدير بالذكر أنه اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو غاضبين من فوز لولا على منافسه اليميني المتطرف خلال الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2022، القصر الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا وأقدموا على تخريبها.

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