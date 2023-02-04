كشف المطرب وائل الفشني، أنه من أشد المعجبين بمطرب الراب «ويجز»، حيث شق طريق النجاح في عالم الراب، وخلق كرير مختلف والتف حوله آلاف الشباب، موضحًا أن أغنية «البخت» من أفضل الأغاني التي يحب سماعها أو التي يفهمها.



وأشاد خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، الجمعة، بقرار مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بإنشاء شعبة لمغني المهرجانات، كما أنه لا يحب هذه المهرجانات، لافتا إلى أن الراب بالطريقة المصرية نجح بصورة كبيرة في المجتمع.



وتابع: والدي يرى تواجدي في القاهرة أنني مرمي وبعيد عنهم، وكان يرفض فكرة أن أصبح «طبال»، رغم إيمانه بقدرتي وموهبتي، ولكن خوفه وحرصه وبعدي عنهم شجعني على النجاح.



وذكر أن أول أجر حصل عليه كانت قيمته «خمسة جنيهات» عام 1997، مشيرًا إلى رفضه الحصول على أي أموال من والده، وكان يفضل الاعتماد على نفسه.