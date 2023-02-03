التشيلي جيسون فارجاس ينضم إلى الريان القطري

أغلق نادي الريان القطري ملف لاعبيه المحترفين، بالتعاقد مع اللاعب التشيلي جيسون فارجاس ، لينضم إلى باقي المحترفين بالفريق وهم النجم المغربي سفيان بوفال قادما من أنجيه الفرنسي، و الفرنسي ستيفان نزونزي والإيفواري يوهان بولي ، والياباني شوجو تانيجوتشي الذي انضم أيضا في فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت نهاية الشهر الماضي.

وعبر فارجاس عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الريان ، لتدعيم صفوفه بداية من فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022/2023.

وقدم الريان لاعبه الجديد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الخميس، بقاعة المؤتمرات بنادي الريان في حضور علي بن سعود آل ثاني رئيس النادي، وعلي سالم عفيفة نائب رئيس النادي، والمدرب التشيلي للفريق نيكولاس كوردوفا .

وإنضم فارجاس قادما من نادي يونيفرسيداد دي تشيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، وتم الكشف خلاله عن الرقم الذي سيحمله اللاعب الجديد وهو رقم 30 .

ويبلغ فارجاس من العمر 25 عامًا، وقد خاض هذا العام 19 من أصل 30 مباراة لعبها فريقه يونيفرسيداد.

وقال فارجاس في المؤتمر الصحفي، إنه يتابع النادي منذ تعاقد الريان مع المدرب نيكولاس كوردوفا، وأنه جاهز لمساعدة الفريق خلال المرحلة المقبلة ، من خلال تحقيق النتائج الجيدة، لاسيما أن الفريق مقبل على خوض غمار دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه الدحيل يوم 19 فبراير الجاري في الدوحة.

كما كشف بأنه سعيد كذلك بخوض تجربة جديدة مع الدوري القطري ومع نادي الريان مقدما الشكر للنادي على الثقة الممنوحة له.