رئيس وزراء العراق يعلن الحداد العام على ضحايا الضربات الأمريكية

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، بإعلان الحداد العام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة، على ضحايا الضربات الأمريكية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوجّه بإعلان الحداد العام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة، ترحماً على أرواح شهداء قواتنا المسلحة والمدنيين الذين ارتقوا نتيجة القصف الأمريكي على مناطق عكاشات والقائم غرب محافظة الأنبار».

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن «الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قوات العراق الأمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، إلى قصف من عدة طائرات أمريكية».

ونوه في بيان، صباح السبت، أن «هذا العدوان السافر أدى إلى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين».

وذكر أن «الجانب الأمريكي عمد بعد ذلك إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان»، مؤكدًا أنه «ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسئولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة، وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية».

وحذر من أن «هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب».

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية ضربات انتقامية استهدفت أكثر من 85 موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني والمتحالفين معه في العراق وسوريا.

وجاءت هذه الضربة العسكرية الأمريكية ردا على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن؛ أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.