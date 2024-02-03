الرئاسة العرقية: الهجمات الأمريكية تصعد التوتر وتهدد أمن المنطقة

قالت رئاسة الجمهورية العراقية، إن «العدوان الذي تعرضت له مدينة القائم في محافظة الأنبار ومناطق حدودية عراقية أخرى غرب البلاد من قبل الولايات المتحدة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، يُمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، رغم إعلان الحكومة العراقية أكثر من مرة رفضها مثل هذه الأعمال».

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، أن «هذه الهجمات تعمل على تصعيد التوتر وتهدد أمن واستقرار المنطقة ككل».

وأشارت إلى أن «العراق أبدى رغبة واضحة في تنظيم عمل التحالف الدولي من خلال جولة من المحادثات، إلا ان هجمات الأمس ستقوّض فرص نجاح المفاوضات الجارية»، محذرة من أن «العنف لا يولّد إلا العنف والتأزيم».

ودعت «الأطراف كافة إلى تحمّل مسئولياتها الوطنية تجاه ما يتعرض له البلد من مخاطر وتهديدات منذ أشهر، قد يؤدي استمرارها إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتُعرض حياة المواطنين وسلامتهم إلى الخطر».

وأكدت في ختام بيانها «أهمية عقد اجتماع طارئ للرئاسات والكتل السياسية لبحث هذه التطورات والتداعيات، واتخاذ مواقف واضحة وموحدة تحفظ كرامة البلد وسيادته وأمن المواطنين».

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية ضربات انتقامية استهدفت أكثر من 85 موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني والمتحالفين معه في العراق وسوريا.

وجاءت هذه الضربة العسكرية الأمريكية ردا على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن؛ أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.