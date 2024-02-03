 فوز الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة لدوري الطائرة - بوابة الشروق
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فوز الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة لدوري الطائرة

علي البحيري
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 8:26 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 8:26 م

أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية ضمن الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 للمجموعتين الأولى و الثانية .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من  الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 و الزمالك على طلائع الجيش 3/0 و ايسترن كومباني على الطيران 3/2 بالمجموعة الأولى .

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ،سبورتنج على الترسانة 3/0 و الأهلى على القناة 3/0 و سموحة على بتروجت 3/1 .

وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام فى شهر يناير الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.


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