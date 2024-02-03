الدفاع التركية تعلن مقتل جندي وإصابة 2 في هجمات شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل عسكري وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات مع إرهابيين شمال العراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «الرقيب قدير دينغيل، قُتل في اشتباكات مع إرهابيين السبت، شمالي العراق»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».

وأعربت عن تعازيها لذوي القتيل والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للعسكريين المصابين اللذين تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وتقول «الأناضول»، إن تركيا تنفذ عمليات لمكافحة تنظيم «بي كي كي» (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.