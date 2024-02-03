مدير الاستخبارات بولاية ألمانية: يجب التعامل مع خطر حزب البديل بشكل جدي

حذر رئيس فرع ولاية تورينجن بوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، ستيفان كرامر، من التقليل من خطورة الشعارات اليمينية المتطرفة والتصريحات المعادية للسامية التي يطلقها سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.



وقال كرامر لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" في تصريحات نشرت اليوم السبت "يجب أن ننحي خجلنا الكاذب جانبا بشكل نهائي لنأخذ على محمل الجد ما يكتبه أو يقوله المتطرفون والمستبدون المكشوفون".



وتابع "لقد أثبت التاريخ عدة مرات أنهم يعنون ما يقولون ويكتبون، وأنهم يتصرفون وفقا لذلك عندما تسنح لهم الفرصة".



وقال إنه على الرغم من ذلك فإن إجراءات حظر الحزب يجب أن تكون "الملاذ الأخير" فقط.



وأضاف كرامر "يجب أن يكون الحظر هو الملاذ الأخير، ويجب أن يكون الديمقراطيون قد سلكوا كل الطرق الأخرى أولا.. هذا هو المسار الذي نسلكه حاليا كمواطنين" في إشارة إلى المظاهرات الكبيرة ضد التطرف اليميني في ألمانيا.