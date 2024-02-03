 حرائق غابات في تشيلي تقتل 19 شخصا على الأقل - بوابة الشروق
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حرائق غابات في تشيلي تقتل 19 شخصا على الأقل

د ب أ
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 8:45 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 8:45 م

تسببت حرائق الغابات المستعرة في منطقة فالبارايسو بوسط تشيلي في مقتل 19 شخصا على الأقل وأمرت وزيرة الداخلية في البلاد بمزيد من عمليات الإجلاء من المناطق المكتظة بالسكان.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إنه تم التعرف على هوية 15 من الضحايا وإن جميعهم من منطقة فيلا إندبندنسيا.

وأضافت أن هناك 92 حريقا مستعرا وأن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضررا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأوضحت توها اليوم في مؤتمر صحفي: "التقرير حتى الآن عن الوفيات مؤقت للغاية". لدينا تقارير من أماكن أخرى حيث توجد مؤشرات على احتمال وقوع وفيات، لكن ليس لدينا تأكيد على الأرض".

وذكرت أنه من المقرر أن يتفقد رئيس تشيلي جابرييل بوريك المنطقة المتضررة جوا اليوم السبت. وأعلن بوريك حالة الطوارئ في منطقة فالبارايسو في وقت متأخر من يوم الجمعة وأمر بعمليات إجلاء أولية.


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