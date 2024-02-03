مطروح: مهلة لتجار الخردة لنقل مخازنهم إلى أماكن جديدة حتى شهر رمضان المقبل

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تقرر منح مهلة لجميع مخازن الخردة بمرسى مطروح حتى نهاية شهر رمضان بدلا من غدا الأحد؛ للانتقال إلى الموقع الجديد، الذى سيتم اختياره من خلال مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني مع تنظيمها وتخطيطها؛ لمنع العشوائيات وسهولة توافر الخدمات بها.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من ممثلى تجار الخردة بمدينة مرسى مطروح، على ضرورة المشاركة في الحفاظ على الصالح والمال العام والشكل الحضارى والبيئي للمحافظة، ومنع أي تجاوزات أو تعدي على الممتلكات، أو المنشآت العامة خاصة كابلات كهرباء أعمدة الإنارة وأغطية بلاعات الصرف الصحي وغيرها ما يعرض حياة وسلامة المواطنين للخطر.



وأكد أنه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع مخازن الخردة؛ لمنع أي تجاوزات أو سرقات للممتلكات العامة أو الخاصة مع تشديد الإجراءات والعقوبات.