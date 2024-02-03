عضو باتحاد الصناعات: الدولة بحاجة لرجل اقتصاد بالحكومة يدرس آثار أي قرار يتم اتخاذه

قال محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، إن الدولة تحتاج في الفترة الحالية، اقتصاديًّا واحدًا على الأقل داخل الحكومة، يكون له فكر اقتصادي.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن هذا المسئول يجب أن يدرس الآثار الإيجابية والسلبية لأي قرار يتم العمل على اتخاذه.



وأشار إلى أنه من غير المعقول، أن يتم اتخاذ قرار ما ثم تظهر لها الكثير من التداعيات والسلبيات كما حدث في ملف المعتدات المستندية التي لم تجد لها الحكومة حلًا حتى الآن.



ولفت إِلى أن هناك العديد من النماذج الناجحة التي يمكن أن تسترشد بها الحكومة وتكون دليلًا لها، لدعم قطاع الصناعة.



وضرب مثالًا على ذلك بنجاح التجربة المغربية في صناعة السيارات حتى توطّنت بها كل الصناعات المغذية للسيارات، وبلغ حجم صادراتها من هذا القطاع فقط 11 مليار دولار في العام الماضي، وتضع مستهدفًا بقيمة 40 مليار دولار.