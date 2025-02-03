عائلات تزور موقع تصادم طائرتين بعد أيام من وقوع أفدح كارثة جوية أمريكية منذ جيل

زارت عائلات ضحايا أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاما موقع التحطم، اليوم الأحد، خارج واشنطن العاصمة.

وسار العشرات من الأشخاص على طول ضفاف نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريجان الوطني، على مقربة من المكان الذي وقع فيه تصادم بين طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز وطائرة هليكوبتر طراز بلاك هوك تابعة للجيش يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرتين، وعددهم 67 شخصا.

ووصلت العائلات في حافلات في رفقة الشرطة، مخلدين ذكرى أحبائهم، بينما يعمل المحققون الفيدراليون على تجميع تفاصيل الأحداث التي أدت إلى حادث التصادم.

وتتأهب فرق الإنقاذ لانتشال المزيد من الحطام من المياه الباردة.

وقال وزير النقل شون دافي، اليوم الأحد، إنه يريد ترك الفرصة للمحققين الفيدراليين في مجال الطيران لإجراء تحقيقاتهم.

لكنه طرح مجموعة من الأسئلة حول حادث التصادم أثناء ظهوره في برامج إخبارية تلفزيونية صباحية.

وتساءل دافي في مقابلة مع قناة سي إن إن: "ماذا كان يحدث داخل أبراج المراقبة؟ هل كانت تعاني من نقص في الموظفين؟ وماذا عن موقع الطائرة بلاك هوك، وارتفاع الطائرة بلاك هوك، وهل كان طيارو بلاك هوك يرتدون نظارات الرؤية الليلية؟"