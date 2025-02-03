كوريا الشمالية تنتقد وزير الخارجية الأمريكي بسبب وصفها بدولة مارقة

في أول انتقاد مباشر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجمت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بسبب وصفه لها بأنها "دولة مارقة" وحذرت اليوم الاثنين من أن مثل هذه "التصريحات الفظة وغير المنطقية" لن تسهم أبدا في مصالح الولايات المتحدة.

ويعد هذا البيان أحدث سلسلة من الإشارات الكورية الشمالية التي تفيد بأنها ستستمر في موقفها المتشدد تجاه الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على الرغم من أن ترامب قال إنه ينوي التواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لإحياء الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "لقد كانت الكلمات والأفعال العدائية للشخص المسؤول عن السياسة الخارجية الأمريكية بمثابة فرصة لتأكيد مرة أخرى سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية-كوريا الشمالية- التي لم تتغير".

وأضافت الوزارة:"تصريحات روبيو الفظة وغير المنطقية تظهر بشكل مباشر الرؤية غير الصحيحة للإدارة الأمريكية الجديدة تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ولن تساعد أبدا في تعزيز مصالح الولايات المتحدة كما يعتقد".

وانتقد البيان ما وصفته الوزارة بتصنيف روبيو لكوريا الشمالية في مقابلة إعلامية كدولة "مارقة". ومن المرجح أن يكون هذا إشارة إلى ظهور روبيو في برنامج " ميجان كيلي شو" في 30 يناير، حيث وصف كوريا الشمالية وإيران بـ"الدول المارقة" أثناء تناوله لتحديات السياسة الخارجية.