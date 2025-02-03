النائب حسانين توفيق يسأل الحكومة عن تحركاتها بشأن تصدير التعليم العالي للخارج

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن مصر بها العديد من الجامعات وتتوسع في عمليات التطوير والإنشاء، وبينها الجامعات الأهلية.

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأشار النائب، إلى أنه سبق وعرض على وزير التعليم العالي، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، باستغلال زيادة أعداد الجامعات الأهلية في مصر، والتوسع في فتح فروع لها في أفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت حسانين توفيق، إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار الاستفادة مما تتمتع به مصر من تنوع في الجامعات، وانطلاقا من مبدأ تصدير التعليم العالي للخارج.

وأوضح النائب، أن وزير التعليم العالي، اتفق معه فيما يتعلق بملف تصدير التعليم العالي، متسائلا عن التحركات التي تمت في هذا الشأن.

على جانب آخر وجه النائب حسانين توفيق، الشكر للحكومة ووزارة الخارجية، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، في ضوء المراجعات التي تمت في جنيف، مشيرا إلى أن الإعداد والمحتوى والعرض أكثر من رائع.

من جانبه اتفق معه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: جميعنا نوجه الشكر للحكومة في هذا الشأن.

وأكد رئيس الشيوخ، أن المجلس يتابع أداء الحكومة في هذا الشأن بمنتهى الفخر للجهد الذي يتم بذله في هذا الخصوص وتوضيح تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.