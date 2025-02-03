حماس: الوسطاء أبلغونا بخطوات ستلزم الاحتلال بما تم الاتفاق عليه بمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة تحدثت مع الوسطاء بوضوح حول تلكؤ إسرائيل في قضية الإغاثة والإيواء لسكان غزة.

وأضاف حمدان خلال لقاء نظمّه مركز الدراسات السياسية، بحسب وسائل إعلام تابعة للحركة، أن هناك لجنة تتابع ما يتم إدخاله للقطاع، موضحًا أن الاحتلال يتعمد افتعال المشاكل.

وتابع: «الوسطاء أبلغونا ببعض الخطوات التي من شأنها أن تُلزم الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، ستتضح تفاصيلها غدا؛ وفي حال لم تتم ستتخذ حماس إجراءات من طرفها».

وأشار إلى أن الحركة لا تزال تجري اتصالات مع عدد من الدول لاستقبال الأسرى المبعدين، موضحًا أن الأمر قد يحتاج بعض الوقت، لكنه في طريقه للحل.

وتحدث حمدان عن معبر رفح البري، قائلا إنه يعمل من أجل سفر الحالات الإنسانية في المرحلة الأولى، موضحًا أن ترتيبات عودة العالقين سيتم الاتفاق عليها بمفاوضات المرحلة الثانية.

ونوه بأن المرحلة الثانية ستكون مهمة في التفاوض لأنها ستطرح الأسرى بكل المصنفات من مؤبدات وأحكام عالية وأسرى حزب الله وأسرى غزة بعد 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يُماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته.

وقال المكتب في بيان، إنه في ظل استمرار وتفاقم المعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ورغم الاتفاقيات الواضحة التي نص عليها البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الاحتلال لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، حيث يواصل المماطلة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بصورة عاجلة.

وأضاف أنه وفقًا للبروتوكول الإنساني، كان من المفترض أن يتم إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة مؤقتة إلى قطاع غزة لاستيعاب النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين دمّر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم ووحداتهم السكنية وأحيائهم السكنية.

وأوضح أنه كان من المفترض إدخال 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات والوقود، بما يشمل 50 شاحنة وقود وغاز، و4200 شاحنة خلال 7 أيام، بالإضافة إلى إدخال معدات الخدمات الإنسانية والطبية والصحية والدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال يضع العراقيل ويماطل في التنفيذ، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويضاعف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، وهذا سيكون له تداعيات وآثار خطيرة وغير مسبوقة.

وتابع: «نحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم التزام الاحتلال بتعهداته».

واستكمل: «ندعو الجهات الضامنة والأطراف الدولية إلى تحمل مسئولياتها بشكل فاعل وقوي والضغط الجاد لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني، دون قيود أو شروط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه».