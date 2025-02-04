قال أحمد صالح ، المدرب العام لفريق طلائع الجيش، إن جمهور الزمالك أقوى من أي عنصر في المنظومة داخل قلعة ميت عقبة.

أضاف أحمد صالح في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" جمهور الزمالك أقوى من أي عنصر في المنظومة داخل النادي ، وبعض اللاعبين قد يكونوا مميزين لكن لا يملكون شخصية اللعب في الزمالك وتحمل ضغوط الجماهير".

تابع:" جيلنا في الزمالك كان مليئا باللاعبين أصحاب الشخصية القوية، و كان يضم لاعبين يمكن اعتبارهم مدربين داخل الملعب مثل حسام حسن ".

أكد:" الزمالك صنع اسم زيزو وجعله أفضل لاعب في مصر ، وزيزو يجب أن يراعي جماهير الزمالك وعدم توفر الأموال في النادي، ولازم يضحي من أجل الجماهير البيضاء".