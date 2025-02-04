 أحمد صالح: الزمالك صنع اسم زيزو..ويجب أن يضحي من أجل النادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد صالح: الزمالك صنع اسم زيزو..ويجب أن يضحي من أجل النادي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 3 فبراير 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 11:52 م

قال أحمد صالح ، المدرب العام لفريق طلائع الجيش، إن جمهور الزمالك أقوى من أي عنصر في المنظومة داخل قلعة ميت عقبة.

أضاف أحمد صالح في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" جمهور الزمالك أقوى من أي عنصر في المنظومة داخل النادي ، وبعض اللاعبين قد يكونوا مميزين لكن لا يملكون شخصية اللعب في الزمالك وتحمل ضغوط الجماهير".

تابع:" جيلنا في الزمالك كان مليئا باللاعبين أصحاب الشخصية القوية، و كان يضم لاعبين يمكن اعتبارهم مدربين داخل الملعب مثل حسام حسن ".

أكد:" الزمالك صنع اسم زيزو وجعله أفضل لاعب في مصر ، وزيزو يجب أن يراعي جماهير الزمالك وعدم توفر الأموال في النادي، ولازم يضحي من أجل الجماهير البيضاء".


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