مارك روته: النزاع بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية لن يؤثر على حلف الناتو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن النزاع بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وحلفائها لن يكون له تأثير سلبي على الحلف العسكري الغربي.

وقال روته للصحفيين في مقر الحلف في بروكسل "هناك دائما مشكلات بين الحلفاء... أحيانا تكون أكبر وأحيانا تكون أصغر".

وتحدث روته بجانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قائلا: "أنا مقتنع تماما إن هذا لن يعيق عزمنا الجماعي على الحفاظ على ردعنا قويا".

ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا العضو بحلف الناتو، والتي تبلغ نسبتها 25% على معظم البضائع و10% على واردات النفط، حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، وذلك بعدما أمر ترامب بفرضها يوم السبت.

وقد هدد ترامب كثيرا بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وشدد روته على فائض تجارة الولايات المتحدة في الخدمات مع أوروبا والذي يصل إلى 180 مليار دولار منذ عام 2022.







