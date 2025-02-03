رويترز: قمة بين بوتين وترامب في السعودية أو الإمارات

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين روسيين – لم تسمهما – قولهما إن قمة ستجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنعقد في السعودية أو الإمارات.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه سيفرض على الأرجح عقوبات وضرائب ورسوماً جمركية جديدة على روسيا التي قال إن اقتصادها ينهار، وإنه سيفرض عقوبات أيضاً على حلفاء موسكو، ما لم يتوصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتفاق معه "قريباً" لإنهاء الصراع.

وفي غضون ذلك، كان بوتين قد أعرب عن ثقته في أن ترامب، سيعيد ترتيب النظام لدى النخب الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه النخب "ستقف عند أقدام سيدها وتهز ذيولها" في القريب العاجل، حسب تعبيره.

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية بلغت أدنى مستوياتها منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث فرضت واشنطن أشد العقوبات على موسكو، كما دعمت كييف بشكل كبير لمواجهة القوات الروسية.



