أوكرانيا: مقتل وإصابة 760 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروسي منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و242 ألفا و290 فردا، من بينهم 760 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11633 دبابات، و23985 مركبة قتالية مدرعة، و36855 نظام مدفعية، و1633 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1292 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و122388 طائرة مسيرة، و4205 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و76738 من المركبات وخزانات الوقود، و4058 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.